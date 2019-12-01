Policía Cibernética Estatal emite recomendaciones para evitar fraudes en compra de boletos en línea

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 19:40:39

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 24 de febrero de 2026.- La Policía Cibernética Estatal alerta a la ciudadanía sobre la detección de páginas web falsas que suplantan a boleteras y empresas oficiales con la finalidad de cometer fraudes. Estas plataformas apócrifas imitan la imagen de sitios legítimos para engañar y obtener pagos, por ello, se exhorta a la población a extremar precauciones al realizar compras por internet.

Recomendaciones:

-Verificar cuidadosamente el dominio de la página antes de realizar cualquier pago.

-Confirmar que la dirección esté correctamente escrita, sin letras cambiadas, añadidas o errores ortográficos, y que inicie con “https”.

-Desconfiar de sitios con direcciones muy similares a las oficiales, ya que suelen utilizarse para confundir al usuario.

-Acceder únicamente desde enlaces publicados en cuentas oficiales del evento, artista, equipo o empresa organizadora.

-Evitar ingresar a ligas recibidas por mensajes, correos electrónicos o redes sociales de remitentes desconocidos.

-Comprar preferentemente en boleteras oficiales o en puntos de venta autorizados.

-No adquirir boletos a través de terceros o supuestos revendedores en internet.

-Sospechar de páginas que presionan para realizar el pago inmediato o que únicamente aceptan transferencias bancarias.