Policía Cibernética Estatal emite recomendaciones para evitar fraudes en compra de boletos en línea

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 24 de febrero de 2026.- La Policía Cibernética Estatal alerta a la ciudadanía sobre la detección de páginas web falsas que suplantan a boleteras y empresas oficiales con la finalidad de cometer fraudes. Estas plataformas apócrifas imitan la imagen de sitios legítimos para engañar y obtener pagos, por ello, se exhorta a la población a extremar precauciones al realizar compras por internet.
Recomendaciones:
-Verificar cuidadosamente el dominio de la página antes de realizar cualquier pago.
-Confirmar que la dirección esté correctamente escrita, sin letras cambiadas, añadidas o errores ortográficos, y que inicie con “https”.
-Desconfiar de sitios con direcciones muy similares a las oficiales, ya que suelen utilizarse para confundir al usuario.
-Acceder únicamente desde enlaces publicados en cuentas oficiales del evento, artista, equipo o empresa organizadora.
-Evitar ingresar a ligas recibidas por mensajes, correos electrónicos o redes sociales de remitentes desconocidos.
-Comprar preferentemente en boleteras oficiales o en puntos de venta autorizados.
-No adquirir boletos a través de terceros o supuestos revendedores en internet.
-Sospechar de páginas que presionan para realizar el pago inmediato o que únicamente aceptan transferencias bancarias.
Ante cualquier situación que requiera orientación, pueden comunicarse al 089 Denuncia Anónima o al correo policiacibernetica@queretaro.gob.mx.