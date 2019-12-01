Aseguran varios objetos prohibidos durante revisión en penal de Ciudad Juárez, Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 19:29:22

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 24 de febrero de 2026.- La mañana de este martes, se realizó un operativo de revisión al interior del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) número 3, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En el lugar se aseguraron varios objetos prohibidos, como un cautín hechizo, siete puntas hechizas, dos resistencias, una bocina, dos pipas, dos memorias usb.

Asimismo fueron retirados muebles y prendas que no se encuentran autorizadas.

Para poder realizar el operativo, participaron 283 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), de la Guardia Nacional, y de la Secretaría de la Defensa.

Además, las autoridades indicaron que fueron revisadas 839 personas privadas de la libertad.