Aseguran varios objetos prohibidos durante revisión en penal de Ciudad Juárez, Chihuahua

Aseguran varios objetos prohibidos durante revisión en penal de Ciudad Juárez, Chihuahua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 19:29:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 24 de febrero de 2026.- La mañana de este martes, se realizó un operativo de revisión al interior del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) número 3, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En el lugar se aseguraron varios objetos prohibidos, como un cautín hechizo, siete puntas hechizas, dos resistencias, una bocina, dos pipas, dos memorias usb.

Asimismo fueron retirados muebles y prendas que no se encuentran autorizadas.

Para poder realizar el operativo, participaron 283 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), de la Guardia Nacional, y de la Secretaría de la Defensa.

Además, las autoridades indicaron que fueron revisadas 839 personas privadas de la libertad.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece individuo tras ser baleado en la colonia Palito Verde de Jacona, Michoacán
Policía Cibernética Estatal emite recomendaciones para evitar fraudes en compra de boletos en línea
Aseguran varios objetos prohibidos durante revisión en penal de Ciudad Juárez, Chihuahua
Balean congeladora en Jacona, Michoacán, solo hubo daños materiales 
Más información de la categoria
Ayuntamiento frena actividades y genera psicosis en Zamora, Michoacán: Alcalde sale en redes a dar mensaje… y no sabe ni qué día es
Michoacán: Ola de miedo paraliza y vacía las calles de Zamora; obliga a suspender la Feria de la Fresa en Jacona
Suman 31 denuncias por robo y quema de vehículos tras bloqueos en Michoacán
Jalisco desactiva Código Rojo tras muerte del "Mencho"; actividades regresan a la normalidad
Comentarios