Michoacán: Ola de miedo paraliza y vacía las calles de Zamora; obliga a suspender la Feria de la Fresa en Jacona

Zamora, Mich., a 24 de febrero de 2026.- La tensión social volvió a apoderarse de la región Zamora–Jacona este martes, luego de que una serie de hechos violentos provocaran el cierre masivo de comercios, la suspensión de actividades escolares y la activación del llamado “Código Rojo” en Zamora.

Desde el mediodía, habitantes de la ciudad comenzaron a reportar el cierre anticipado de negocios de todo tipo, incluidas tiendas de conveniencia, establecimientos departamentales y oficinas públicas, entre ellas la presidencia municipal. La escena urbana se transformó rápidamente: calles semivacías, cortinas metálicas abajo y padres de familia acudiendo con urgencia a las escuelas para retirar a sus hijos ante el temor de que la violencia escalara.

De manera paralela, se registraron incendios de vehículos en distintos puntos, lo que intensificó la percepción de riesgo y alimentó un ambiente de paranoia colectiva. Muchas familias optaron por resguardarse en sus domicilios, mientras que varios planteles educativos suspendieron clases como medida preventiva.

El impacto de la crisis también alcanzó al municipio vecino de Jacona, donde las autoridades locales anunciaron la suspensión temporal de las actividades de la Feria de la Fresa 2026. A través de un comunicado oficial, se informó que el evento no se llevaría a cabo durante la jornada de este martes y que su reanudación está prevista para el miércoles, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Las autoridades señalaron que la decisión responde a la necesidad de proteger la integridad de asistentes, comerciantes y trabajadores, y se tomó en apego a las disposiciones de seguridad emitidas por los distintos niveles de gobierno.

Mientras tanto, en Michoacán, la incertidumbre persiste. Comerciantes y ciudadanos expresan su preocupación ante la recurrencia de episodios de violencia y el impacto directo que estos tienen en la vida cotidiana, la economía local y el ánimo social. La población permanece atenta a la evolución de los acontecimientos, a la espera de condiciones que permitan retomar la normalidad.