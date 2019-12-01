Suman 31 denuncias por robo y quema de vehículos tras bloqueos en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 14:31:02

Morelia, Michoacán, 24 de febrero del 2026.- En Morelia, autoridades informaron que las fiscalías regionales de Michoacán han recibido hasta el momento 31 denuncias relacionadas con el robo y la quema de vehículos utilizados para bloquear carreteras en distintos municipios del estado tras el operativo que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco.

El fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, detalló que las querellas fueron presentadas por representantes de empresas y particulares cuyos automotores resultaron afectados durante la jornada violenta.

Los hechos se registraron el pasado 22 de febrero, luego del operativo federal realizado en Jalisco que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras ese suceso, integrantes del grupo criminal respondieron con bloqueos simultáneos en diversos puntos de Michoacán, donde vehículos fueron incendiados para obstaculizar la circulación.

La Fiscalía estatal indicó que ya se integran las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar la reparación del daño a las víctimas.