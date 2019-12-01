Jalisco desactiva Código Rojo tras muerte del "Mencho"; actividades regresan a la normalidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 13:48:45

Guadalajara, Jalisco, 24 de febrero del 2026.- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que fue desactivado el “Código Rojo” implementado tras los hechos violentos registrados luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque la alerta máxima quedó sin efecto, el mandatario estatal informó que se mantiene activa la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno para dar seguimiento a la situación.

Lemus Navarro también solicitó respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para agilizar el retiro de vehículos dañados que fueron utilizados en los bloqueos del domingo.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el gobernador aseguró que la situación comienza a estabilizarse. Detalló que el servicio de transporte público opera ya al 72 por ciento, lo que permitió levantar el estado de alerta.

Asimismo, indicó que hasta el momento no se reportan bloqueos activos en carreteras estatales y que los trabajos de limpieza y liberación de vialidades avanzan conforme a lo programado. De acuerdo con la proyección oficial, todas las vías afectadas quedarían despejadas en un plazo máximo de 36 horas para restablecer completamente la movilidad y brindar certidumbre a la población.