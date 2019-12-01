Michoacán se suma a los destinos oficiales para el avistamiento de ballenas

Michoacán se suma a los destinos oficiales para el avistamiento de ballenas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 20:41:04
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Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2026.- Michoacán fue reconocido oficialmente como destino para el avistamiento de ballenas, una actividad que busca impulsar el turismo de naturaleza en la costa del estado y que contará con una temporada autorizada entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

La autorización fue otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y contempla una zona marítima ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, desde Barra de Nexpa hasta Playa Jardín.

De acuerdo con el Gobierno de Michoacán, el periodo permitido para realizar actividades de observación será del 15 de diciembre de 2026 al 20 de marzo de 2027. El área autorizada comprende una superficie de 233 millas náuticas cuadradas.

El reconocimiento es resultado de tres años de investigación, monitoreo y trabajo conjunto entre pescadores, prestadores de servicios turísticos, comunidades costeras e instituciones académicas y científicas.

Durante la temporada, los visitantes tendrán la oportunidad de observar ballenas en aguas del Pacífico michoacano. En años anteriores, se han reportado ejemplares de ballena jorobada en puntos de la costa como Playa Azul, El Habillal, Las Peñas y Caleta de Campos.

Las actividades deberán realizarse con prestadores de servicios y embarcaciones que cuenten con los permisos correspondientes de la Semarnat y cumplan con las medidas establecidas para proteger a los animales y conservar su hábitat.

Con esta autorización, Michoacán busca ampliar sus atractivos turísticos y promover experiencias relacionadas con la naturaleza, bajo condiciones que permitan disfrutar de la fauna marina sin alterar su comportamiento.

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