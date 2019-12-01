Choque de motos deja un herido en Zamora, Michoacán

Choque de motos deja un herido en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 22:06:31
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Zamora, Michoacán, a 30 de octubre 2026.- La tarde de este sábado se registró un choque entre dos motocicletas el cual dejo como saldo a un individuo con lesiones de consideración, los otros involucrados se retiraron del sitio, según informaron algunos testigos.

El aparataso accidente fue alrededor de las 16:25 horas, en la Avenida Virrey de Mendoza justo frente al McDonald's.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y le brindaron atención medica a Sergio Ariel M., M., de 38 años de edad, vecino de la colonia Ramírez, mismo que fue llevado a diversos nosocomios donde no le brindaron atención médica por distintos motivos, por lo que fue llevado a un nosocomio privado.

En cuanto a la unidad donde viajaba fue retirada del sitio, mientras la otra unidad involucrada era una pulsar donde iban dos masculinos que se retiraron del lugar.

Cabe señalar que al sitio no llegó ninguna autoridad policíaca, a pesar de que el hecho fue reportado al C5 (911).

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