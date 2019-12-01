Mujer que perdió la vida en ataque en Celaya era policía de Silao

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 19:31:05

Celaya, Gto., 31 de octubre de 2026.- La mujer que fue asesinada a balazos cuando viajaba como pasajera en un vehículo de Uber, sobre el bulevar Adolfo López Mateos de Celaya, era elemento activo de la Policía Municipal de Silao, confirmó el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona.

El funcionario estatal lamentó lo ocurrido y señaló que, de acuerdo con la información que tiene hasta el momento, la oficial no contaba con antecedentes negativos dentro de la corporación, sino que destacaba por su desempeño como policía.

“Una persona que no tenía ningún antecedente negativo, al contrario, se destacaba como elemento de la corporación”, expresó.

Jiménez Lona precisó que la mujer se encontraba en su día de descanso cuando ocurrió el ataque, por lo que no estaba realizando actividades relacionadas con su servicio. También dijo desconocer cuánto tiempo llevaba dentro de la corporación.

“Lo que sé es que estaba franca, estaba en un día de descanso”, puntualizó.

Asimismo, indicó que, por instrucciones de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, se brindará acompañamiento a los familiares de la víctima. Agregó que ya se comunicó con la presidenta municipal de Silao para ofrecer el respaldo del Gobierno del Estado.

“Lo que nos pidió la gobernadora es acompañar a su familia. También estuve en contacto con la presidenta municipal de Silao para refrendarle el apoyo”, declaró.

Finalmente, señaló que corresponderá a la Fiscalía General del Estado llevar a cabo las investigaciones para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

“Fiscalía va a tener que hacer su investigación y dar con los responsables”, concluyó.