Michoacán invita a recorrer Pátzcuaro y sus comunidades en esta Noche de Muertos

Michoacán invita a recorrer Pátzcuaro y sus comunidades en esta Noche de Muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 12:24:27
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Pátzcuaro, Michoacán, 31 de octubre de 2026.- Entre adornos alusivos a la celebración de Noche de Muertos en los espacios públicos de Pátzcuaro, ya pueden verse cientos de turistas nacionales e internacionales recorriendo las calles de esta hermosa ciudad.

El Pueblo Mágico ya está listo para recibir a las y los turistas en una de las celebraciones más emblemáticas y representativas de Michoacán, que cada año atrae las miradas de visitantes de distintas partes de México y el mundo.

La historia, tradiciones, música, altares y gastronomía forman parte de los atractivos que envuelven a Pátzcuaro en una atmósfera especial, en la que las expresiones culturales de sus habitantes permiten a las y los visitantes acercarse a una de las manifestaciones más profundas de la identidad michoacana.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, invita a recorrer la ciudad y sus comunidades para vivir esta celebración que trasciende fronteras, mantiene vivas las tradiciones y encuentra su esencia en “el alma de México”.

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