Ataque armado deja a dos jóvenes heridos en Celaya, Guanajuato

Ataque armado deja a dos jóvenes heridos en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 22:22:47
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Celaya, Gto., 31 de octubre de 2026.- Dos jóvenes, un hombre y una mujer, resultaron gravemente heridos tras ser víctimas de un ataque armado en la colonia Arboledas de San Rafael, en Celaya.

La agresión ocurrió la noche de este viernes sobre la calle Tlalpan, donde elementos policiacos y socorristas acudieron para brindar atención a las víctimas.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer presentaba lesiones en el rostro, mientras que el hombre tenía heridas en la cabeza y el hombro.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los jóvenes y cómo ocurrió la agresión. Según los reportes preliminares, vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente encontraron a las víctimas tendidas afuera de un domicilio.

Tras recibir los primeros auxilios y ser estabilizados, ambos fueron trasladados a un hospital, donde permanecen bajo atención médica.

En tanto, la zona fue acordonada con cinta amarilla para permitir que agentes de Investigación Criminal y peritos realizaran las diligencias correspondientes e iniciaran las investigaciones para esclarecer los hechos.

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