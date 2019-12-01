Habitantes de San Fernando pasan la noche con temor tras enfrentamiento armado

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 15:53:44

Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2026.- Habitantes de la comunidad de San Fernando, municipio de Apatzingán, pasaron la noche en vela y con temor de que se reanudaran los hechos de violencia, luego del enfrentamiento armado registrado la tarde del viernes, informó la regidora morenista Carmen Zepeda.

La funcionaria señaló que al menos dos familias le expresaron su intención de abandonar definitivamente la localidad, ante el temor de nuevos enfrentamientos o de otros hechos relacionados con la delincuencia organizada. Aclaró que, hasta el momento, no tiene información confirmada de que hayan salido de la comunidad.

En entrevista comentó, que de acuerdo con los testimonios que recibió, la balacera se prolongó por más de media hora y ocurrió cerca de las viviendas.

“Fue una situación de mucho riesgo. La gente nos estaba hablando y nosotros también reportamos a los números de emergencia. Los soldados llegaron cuando ya había parado la balacera”, relató.

Carmen Zepeda describió la angustia de los vecinos durante la madrugada, “La gente pasó la noche con miedo. Las casas no son resistentes y las familias se asustan mucho cuando los disparos ocurren tan cerca”.

La regidora también dijo haber recibido versiones sobre la presencia de una persona sin vida en la calle principal de San Fernando, presuntamente integrante de un grupo delictivo.