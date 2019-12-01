Profeco vigilará precios durante el fin de semana de Día de Muertos en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre del 2026.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) participará durante el fin de semana de Día de Muertos en un operativo de vigilancia de precios en Pátzcuaro, informó el presidente municipal, Julio Alberto Arreola Vázquez.

El alcalde explicó que personal de la dependencia estará de manera constante en las zonas de mayor consumo, con el propósito de verificar que los establecimientos exhiban sus precios y que los turistas no reciban cobros inesperados.

“Tenemos un operativo permanente con la Profeco. Vamos a tener personal de ellos constantemente en todas las zonas de mayor consumo para estar vigilando precisamente los precios, que los comerciantes tengan los precios a la vista y que no sean sorprendidos los visitantes”, declaró.

Como referencia de los costos de alimentos, Arreola Vázquez indicó que una orden familiar de enchiladas se ofrece entre 150 y 180 pesos.

Sobre la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, el presidente municipal señaló que los horarios están regulados, en tiendas de conveniencia, la venta está permitida hasta las 10 de la noche, mientras que en establecimientos se extiende aproximadamente hasta la medianoche o la 1 de la mañana.

El edil reconoció que en el muelle general puede concentrarse un mayor consumo, por lo que dijo que el municipio ya toma medidas para ordenar la actividad en la zona. Entre ellas, mencionó reubicar a las bandas de música para facilitar el acceso de los visitantes a los muelles y a las islas.

“Se ha controlado mucho el consumo de alcohol. En el muelle general también ya estamos tomando medidas”, afirmó. Añadió que la intención es que alrededor de las 11 de la noche ya no haya consumo de alcohol en ese punto.