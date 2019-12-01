Agreden a velador en Zamora, Michoacán; resultó herido

Agreden a velador en Zamora, Michoacán; resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 21:52:00
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Zamora, Michoacán, a 30 de octubre 2026.- El velador de un fraccionamiento resultó con diversas lesiones de arma blanca en la espalda y golpes en el rostro tras ser atacado por trabajadores de una construcción que se retiraron del sitio.

Lo anterior se registró minutos antes de las 16:00 horas de este sábado, en la caseta de vigilancia del Coto Terranova del Fraccionamiento Benavente.

Al sitio llegaron paramédicos de Rescate quienes le brindaron los primeros auxilios al señor Alvaro V., M., de 42 años de edad, vecino del Fraccionamiento Monte Olivo, después lo canalizaron a un nosocomio para su atención médica, reportándose como delicado.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública tomaron conocimiento y notificaron el hecho a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones correspondientes para dar con los presuntos agresores.

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