Michoacán se incorpora a los destinos autorizados para el avistamiento de ballenas

Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2026.- Michoacán se suma oficialmente a los destinos de avistamiento de ballenas tras la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicada en el Diario Oficial de la Federación. El titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), Roberto Monroy García, destacó que esta declaratoria habilita áreas en la entidad para realizar esta actividad de forma regulada durante la temporada 2026-2027.

Este reconocimiento abre nuevas oportunidades para fortalecer el turismo de naturaleza en la costa michoacana y diversificar las experiencias que ofrece el estado a sus visitantes, cuidando y respetando siempre a la naturaleza.

El polígono autorizado se encuentra en el municipio de Lázaro Cárdenas y comprende desde Barra de Nexpa hasta Playa Jardín, abarcando una superficie de 233 millas náuticas cuadradas. La temporada estará vigente del 15 de diciembre de 2026 al 20 de marzo de 2027.

El secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, destacó que esta autorización fortalece la protección de la biodiversidad marina, al combinar la conservación con el desarrollo sustentable, generando un impacto positivo e integral en las comunidades.

Este avance es resultado de tres años de investigación, monitoreo y trabajo coordinado en campo, con la participación de pescadores, prestadores de servicios náuticos, comunidades costeras e instituciones académicas y científicas. En este proceso también ha sido importante el respaldo del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado (ICTI), así como el trabajo de GroBios y del Laboratorio de Investigación SocioEcología y Conservación de la Biodiversidad de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

La autorización permitirá desarrollar actividades de observación dentro del área y periodo establecidos, siempre que los prestadores de servicios y sus embarcaciones cuenten con los permisos correspondientes de Semarnat y cumplan con la NOM-131-SEMARNAT-2010, que establece las medidas de protección para las ballenas y la conservación de su hábitat, enfatizó el titular de la Sectur.