Lluvias en Sonora dejan dos personas sin vida y daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 13:43:57

Guaymas, Sonora, a 31 de octubre 2026.- Al menos dos personas perdieron la vida debido a las fuertes lluvias que se registran en el estado de Sonora.

De acuerdo con la información disponible, dos hombres murieron ahogados en la ciudad de Guaymas, luego de que la camioneta en la que viajaban fue arrastrada por un arroyo que se desbordó.

Se detalló que el incidente fatal se desarrolló en la colonia Misión del Sol, en donde el vehículo quedó atrapado bajo un puente.

Momentos después, el Departamento de Bomberos municipal llegó al sitio, donde realizó maniobras para recuperar el cuerpo de la primera víctima; la segunda persona fue localizada a metros de distancia del automóvil.

Los hombres fueron identificados como Juan José Carballido, de 54 años, conductor de aplicación, y el joven Jesús Alberto Meléndez.