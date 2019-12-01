¡Michoacán se convierte en el epicentro del turismo iberoamericano!

Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- Más de 500 guías de turistas provenientes de 8 países como Canadá, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Ecuador y Perú, así como de más de 20 estados del país, como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México, y Guanajuato, han llegado a nuestro estado para vivir las experiencias que entrega “el alma de México”.

Del 8 al 12 de septiembre, Michoacán es sede del XVI Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías 2025, un evento que reúne a expertos del turismo y estudiantes apasionados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - UMSNH quienes durante estos días están explorando lo mejor de nuestra cultura, gastronomía, historia, destinos y artesanías.

La inauguración estuvo a cargo de nuestro titular Roberto Monroy, quien también presentó con orgullo el destino “Michoacán, el alma de México” destacando la riqueza histórica, las espectaculares migraciones naturales, el turismo comunitario, la Noche de Muertos, los manantiales de Urandén, la K’uínchekua, los festivales, así como el tema de inclusión en los eventos que desarrollamos desde Sectur.

