¡Michoacán se convierte en el epicentro del turismo iberoamericano!

¡Michoacán se convierte en el epicentro del turismo iberoamericano!
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 21:00:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- Más de 500 guías de turistas provenientes de 8 países como Canadá, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Ecuador y Perú, así como de más de 20 estados del país, como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México, y Guanajuato, han llegado a nuestro estado para vivir las experiencias que entrega “el alma de México”.

Del 8 al 12 de septiembre, Michoacán es sede del XVI Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías 2025, un evento que reúne a expertos del turismo y estudiantes apasionados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - UMSNH quienes durante estos días están explorando lo mejor de nuestra cultura, gastronomía, historia, destinos y artesanías. 

La inauguración estuvo a cargo de nuestro titular Roberto Monroy, quien también presentó con orgullo el destino “Michoacán, el alma de México” destacando la riqueza histórica, las espectaculares migraciones naturales, el turismo comunitario, la Noche de Muertos, los manantiales de Urandén, la K’uínchekua, los festivales, así como el tema de inclusión en los eventos que desarrollamos desde Sectur. 
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en Uruapan, Michoacán 
Ejecutan a una persona en Morelia, Michoacán
Autoridades de la SSP Michoacán fortalecen lazos de cooperación con el país de Panamá 
Alcaldesa de Erongarícuaro se ve involucrada en accidente automovilístico en la Zacapu-Morelia; no quiere hacerse responsable de los daños causados
Más información de la categoria
Alcaldesa de Erongarícuaro se ve involucrada en accidente automovilístico en la Zacapu-Morelia; no quiere hacerse responsable de los daños causados
Muere con su propia arma capitán de la marina, exjefe de la aduana de Manzanillo: Se acumulan muertes de marinos vinculados a red de huachicoleo fiscal de alto nivel
FGR no víncula a Adán Augusto en el caso Hernán Bermúdez Requena; dice no hay pruebas contra él
Leonel Godoy no atendió alerta de los granadazos, por omiso es responsable: Memo Valencia
Comentarios