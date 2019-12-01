Michoacán reunirá a cocineras tradicionales de 17 estados de la República

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- Michoacán será sede de la Celebración Nacional de Cocineras y Cocineros Tradicionales de México 2026, que se realizará del 13 al 15 de febrero en la Plaza Vasco de Quiroga, en el municipio de Pátzcuaro, informó la Secretaría de Turismo del estado (Sectur).

La directora de Desarrollo de Empresas Turísticas de Sectur, Rosalba Angélica Oregel Cárdenas, explicó que hasta el momento se tiene prevista la participación de más de 80 cocineras y cocineros provenientes de 17 estados del país, entre ellos Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Veracruz, Baja California y Guanajuato.

Por su parte, Zitlaly Obregón Alvarado, secretaria de Fomento Económico, Turístico y Cultural del Pueblo Mágico, señaló que el programa de los tres días incluye la cultura líquida de Michoacán, además de diversos eventos culturales y de danza que consolidan el encuentro como un espacio familiar.

Isrrael Fuentes Cuiris, organizador y cocinero tradicional, agregó que las y los asistentes podrán degustar platillos de los estados presentes, como camote, tlayudas, atole de cempasúchil, mole verde de chilacayote, tostadas de arriero, mole negro y tamales; además de participar en los diversos talleres que se ofrecerán, entre ellos el de cultivo de maíz.

La inauguración se realizará el viernes 13 de febrero a las 11:00 horas, y a las 13:00 horas se llevará a cabo el taller de elaboración y preparación de atápakua de chilacayote, impartido por la cocinera tradicional María Elena Reyes Remigio, de la comunidad de Cocucho. La programación completa puede consultarse en las redes sociales del Gobierno de Pátzcuaro y de la Sectur.