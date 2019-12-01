En Buenavista, Michoacán: Fallece pescador al caer de su lancha 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 20:06:17

Buenavista, Michoacán, a 8 de febrero de 2026.- Un pescador perdió la vida luego de que cayera accidentalmente de su lancha cuando se encontraba pescando en un río en la comunidad de Terrero en esta municipalidad.

Al respecto se informó que varios pescadores se encontraban trabajando en el referido afluente.

En un momento determinado se percataron de que uno de ellos había caído por accidente por lo que procedieron a tratar de rescatarlo.

Una vez que lograron ubicarlo, lo sacaron del agua, sin embargo ya había muerto, hechos de los que tomó conocimiento personal de la FGE.