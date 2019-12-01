Teleférico de Uruapan alcanza el 99.4% de avance; Bedolla supervisa la obra junto con legisladores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 18:09:10

Uruapan, Michoacán, a 8 de febrero de 2026.- Al realizar un recorrido por las estaciones 2 y 4 del teleférico de Uruapan, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla explicó los avances de la obra a diputadas y diputados, donde señaló los beneficios en materia de movilidad que representa para miles de uruapenses.

Acompañado de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, el mandatario detalló ante la diputada federal Guadalupe Mendoza Arias y las y los diputados locales Giulianna Bugarini Torres, Ana Belinda Hurtado Marín, Sandra Olimpia Garibay Esquivel, Juan Pablo Celis Silva, Nalleli Julieta Pedraza Huerta y Melba Albavera Padilla, que el teleférico cuenta con un avance del 99.49 por ciento.

Ramírez Bedolla explicó que actualmente se desarrollan pruebas de funcionamiento del sistema electromecánico, donde las 91 cabinas circulan en el trayecto comprendido de la estación 1 a la 3, en el primer bucle, y de la 3 a las 6, en el segundo.

“Este sistema de transporte permitirá a más de 19 mil personas trasladarse de forma ágil y segura a lo largo del trayecto que consta de 8.4 kilómetros”, señaló el gobernador.

Por su parte, Butanda Macías informó que, con recursos estatales, se invierten 3 mil 200 millones de pesos en la construcción del teleférico. Además, resaltó que las 50 torres cuentan con 100 por ciento de montaje, equipamiento eléctrico y conexión.

Asistieron también a la supervisión Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; Luis Navarro García, secretario de Finanzas, así como María Elena Huerta Moctezuma, directora del Instituto del Transporte.