Fallecen dos personas en choque de camión de transporte de personal y tren en Pesquería, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 20:59:47

Pesquería, Nuevo León, a 8 de febrero de 2026.- Un accidente entre un camión de transporte de personal y un tren provocó la muerte de dos hombres la mañana de este domingo en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

Protección Civil del estado informó que el hecho se registró a las 7:41 horas en el cruce del camino Pesquería–Apodaca con la carretera Huinalá–Pesquería. En ese punto, la unidad de transporte de personal, que únicamente trasladaba a dos personas, impactó contra una locomotora de FERROMEX, identificada con el número económico 4053, lo que ocasionó que el camión volcara y quedara a un costado de las vías.

El vehículo involucrado pertenece a la empresa Transporte Industrial y portaba las placas A-26228-R, detallaron las autoridades.

Al llegar los cuerpos de auxilio, los paramédicos confirmaron que ambos ocupantes del camión ya no contaban con signos vitales. De acuerdo con el reporte oficial, el conductor salió proyectado tras el impacto, mientras que el pasajero quedó atrapado parcialmente bajo la unidad.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal y municipal, Cruz Roja Mexicana, personal de Movilidad y Policía de Pesquería, así como agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, SEMEFO y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron este accidente.