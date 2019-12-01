Confirman al primer minero localizado en una fosa clandestina de Sinaloa

La Concordia, Sinaloa, a 8 de febrero de 2026.- Familiares de uno de los mineros desaparecidos confirmaron que autoridades les notificaron la localización de José Ángel Hernández Vélez en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Concordia, al sur del estado de Sinaloa.

Tras conocerse la noticia, mensajes de condolencias comenzaron a difundirse en redes sociales. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha precisado cuántos cuerpos han sido recuperados de la fosa localizada en el poblado El Verde, y únicamente informó que uno de ellos presentaba características coincidentes con las de uno de los mineros reportados como desaparecidos.

“Hoy nos despertamos con una noticia muy triste, no te encontraron como todos hubiéramos querido, pero ya descansas en paz, hasta siempre yuyor, que mi Dios te reciba en el cielo”, compartieron familiares a través de redes sociales.

Por su parte, la empresa Capstone Copper, donde José Ángel trabajaba antes de trasladarse a Sinaloa, emitió una esquela en la que expresó sus condolencias y solidaridad con la familia, confirmando su fallecimiento.

José Ángel Hernández Vélez tenía 37 años y era originario de Zacatecas. Estudió ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico Regional y, hace aproximadamente un año, se trasladó a la zona serrana de Concordia con el objetivo de mejorar su situación económica.