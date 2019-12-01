Seahawks y Patriots disputan el Super Bowl XL este domingo con Bad Bunny incluido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 14:46:14

California, Estados Unidos, 8 de febrero del 2026.— Los Seattle Seahawks y los New England Patriots cerrarán este domingo 8 de febrero de 2026 la temporada de la NFL al enfrentarse en el Super Bowl XL, que se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El partido está programado para las 17:30 horas, tiempo del Centro de México, y será transmitido por Canal 5, ESPN, Fox Sports México y Azteca 7.

El duelo enfrentará a dos de las principales potencias de la liga: la mejor defensa de la temporada, encabezada por los Seahawks, contra la segunda mejor ofensiva, comandada por los Patriots.

El encuentro definirá al nuevo campeón del futbol americano profesional.

Seattle llega al Super Bowl como favorito, tras ganar 13 de sus últimos 14 partidos, incluyendo una racha de nueve victorias consecutivas. El equipo es dirigido por Mike Macdonald, entrenador de segundo año, quien logró consolidar a la franquicia como una de las más dominantes de la temporada.

Las estadísticas históricas también respaldan a la defensiva de Seattle, ya que en ocho de nueve ocasiones la mejor defensa se ha impuesto cuando enfrenta a una de las dos ofensivas más productivas en el Super Bowl.

Por su parte, New England protagoniza un regreso notable tras una temporada 2024 en la que apenas consiguió cuatro triunfos y terminó en el último lugar de su división, luego de las salidas de Tom Brady y Bill Belichick. En esta campaña, los Patriots ganaron 16 de sus últimos 17 encuentros para asegurar su lugar en la final.

El resurgimiento del equipo llevó a que Mike Vrabel, exjugador y triple campeón de la NFL con los Patriots, fuera reconocido como el mejor entrenador de la temporada.

Otro ingrediente más es el Show del Medio Tiempo, del que estará encargado Bad Bunny, artista internacional que promete entregar uno de los mejores espectáculos de la historia del Super Bowl.