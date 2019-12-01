Toro suelto ocasiona lesiones a 6 personas y daños a varios vehículos en Pedro Escobedo, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 17:13:59

Pedro Escobedo, Querétaro, a 8 de febrero de 2026.- Un toro suelto causó pánico en las calles de la cabecera municipal de Pedro Escobedo el cual dejó al menos seis personas lesionadas y daños en varios vehículos, incluyendo una patrulla de seguridad pública del municipio.

Sobre los hechos, el municipio informó que se recibió el reporte de un toro suelto en diversas calles de la cabecera municipal, situación que representó un riesgo inmediato para la integridad de la población.

Durante su recorrido por la vía pública, el animal lesionó al menos a seis personas y embistió dos unidades de Seguridad Pública Municipal que intentaban contenerlo y proteger a la ciudadanía, así como, de manera preliminar, un vehículo particular.

De las personas lesionadas, tres fueron atendidas de manera oportuna por personal de Protección Civil Municipal, mientras que una más se encuentra bajo valoración médica debido a que presenta lesiones de consideración.

Ante el peligro que el astado representaba para transeúntes, automovilistas y elementos de seguridad, y con el objetivo de evitar consecuencias mayores, el animal fue neutralizado conforme a los protocolos establecidos.

Las autoridades municipales continúan recabando información para deslindar responsabilidades, toda vez que un manejo inadecuado derivó en una situación de alto riesgo que provocó lesiones y daños materiales.

Elementos de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal mantienen recorridos preventivos en distintos puntos de la cabecera municipal para identificar posibles personas lesionadas adicionales o daños que no hayan sido reportados hasta el momento.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso con la seguridad de las y los ciudadanos, y mantendrá informada a la población a través de canales oficiales conforme se cuente con información confirmada.