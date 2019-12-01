Localizan restos humanos en la colonia Los Fresnos de Celaya, Guanajuato

Localizan restos humanos en la colonia Los Fresnos de Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 19:28:20
Celaya, Guanajuato, a 8 de febrero de 2026.- Desplazamiento policiaca se registró la tarde del domingo en la colonia Los Fresnos tras el hallazgo de restos de una osamenta humana.

El suceso ocurrió alrededor de las 6 de la tarde cuando reportaron la localización de una osamenta que portaba un short a un costado de la avenida Juan Pablo segundo casi esquina Monte Olimpo.

A la escena arribó elementos municipales y Guardia nacional, quienes al confirmar el suceso dieron aviso a la fiscalía región C quienes llegaron a procesar el área.

Una vez que se concluyó el trabajo de campo por parte de agentes de investigación criminal y peritos dieron indicaciones a personal de la unidad de traslado de indicios para levantar los restos de la osamenta y llevarlo a las instalaciones en la capital del estado donde le practicarán la necropsia que marca la ley y que arrojará las causas del fallecimiento así como identidad de la persona.

Noventa Grados
