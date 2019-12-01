Hallan cadáver maniatado en Morelia, Michoacán; son dos homicidios dolosos este domingo en la capital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 13:16:32

Morelia, Michoacán, 8 de febrero del 2026.- El cuerpo sin vida de una persona que estaba manso atado y presentaba huellas de violencia, fue hallado en la salida a Quiroga de esta ciudad capital del estado; con este son dos los homicidios dolosos registrados este día en esta ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a un costado del AutoZone ubicado en la salida a Quiroga, en la colonia 2 de Octubre, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual estaba maniatado y presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.