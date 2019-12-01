Michoacán registra llegada de 66 mil pasajeros al aeropuerto de Morelia, durante noviembre: Sectur

Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García, informó que la entidad registró un incremento de casi el 8 por ciento en la captación de pasajeros a través del Aeropuerto Internacional de Morelia “Francisco J. Múgica” durante el mes de noviembre, en comparación con el mismo periodo del 2024.

Este aumento en la llegada de usuarios gracias a la conectividad aérea que tiene Michoacán es un reflejo del trabajo conjunto entre el sector turístico, empresarios, líneas aéreas, el Gobierno del Estado y ayuntamientos, enfatizó el titular de Sectur.

“Desde el inicio de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se dispuso incrementar la conexión aérea en el estado, lo cual hemos logrado de manera colaborativa desde la Sectur”, destacó el secretario.

"Esto se evidencia en las ocho nuevas rutas que sumamos en julio de este año, incluyendo destinos como Ontario y Sacramento, California; Houston, San Antonio, y Dallas, Texas; Mexicali, Baja California, y por primera vez, Ixtapa, Guerrero, y Puerto Vallarta, Jalisco”, enfatizó el funcionario estatal.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), al que pertenece el Aeropuerto Internacional de Morelia, mostró sus resultados que son positivos para el estado y es un reflejo de la percepción positiva de “el alma de México”, que en este último trimestre es sede de festivales, eventos y migraciones como la Mariposa Monarca que actualmente se encuentra en los tres santuarios del estado: El Rosario, Sierra Chincua y Senguio.

En noviembre de 2024 la llegada de pasajeros fue de 61 mil 245 personas, y en el mismo mes pero de 2025 el arribo fue de 66 mil 202 personas, es decir, la variación fue de más del 8.1 por ciento. Mientras que la salida de pasajeros en noviembre de 2024 fue de 56 mil 218 personas, y el mismo mes del año en curso fue de 60 mil 393 personas.

La conectividad aérea en el estado sigue fortaleciéndose a través de las líneas de Volaris, Aeroméxico, Viva, United airlines, y American airlines, que han mostrado su confianza en la entidad y han conectado a Michoacán con el mundo, a través de las frecuencias nacionales e internacionales que acercan al turista y visitante a las riquezas del estado.

“No olvidemos que el Grupo Aeroportuario mejorará y ampliará la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Morelia, con una inversión superior a los mil millones de pesos, dentro del plan de desarrollo que se tiene previsto de 2025 a 2029. La finalidad es facilitar el movimiento del turismo que llega a Michoacán vía aérea”, concluyó el titular de la Sectur.