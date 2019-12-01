Michoacán recibirá la segunda edición de la Copa Monarca de estilismo canino

Morelia, Michoacán, a 7 de julio de 2026.- La capital michoacana recibirá la segunda edición de la Copa Monarca, competencia nacional de estilismo canino profesional que tiene como eje principal el bienestar, la salud y el trato respetuoso hacia los perros participantes, informó el equipo organizador durante la rueda de prensa realizada en la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

La competencia se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre en el Colegio de Morelia, donde se reunirán algunos de los mejores estilistas caninos del país, así como especialistas y participantes provenientes del extranjero, lo que fortalecerá el posicionamiento de la capital michoacana como sede de eventos especializados y pet friendly.

“La peluquería canina es una disciplina que contribuye al cuidado de la piel y el pelaje de los perros. Más que una competencia, este evento busca dignificar esta profesión y reconocer el trabajo de quienes promueven el bienestar animal. Todos los perros participantes cuentan con sus vacunas al día, reciben cuidados constantes y son preparados respetando en todo momento su salud y tranquilidad”, señaló la organizadora y médico veterinario zootecnista de la Copa Monarca Morelia, Alexis Saí Martínez Estrada.

Por su parte, Verónica Rivera, competidora y representante del Team Zauna, señaló que el bienestar de los perros es la prioridad durante toda la competencia y agregó que los animales son tratados con mucho respeto y profesionalismo.

Las organizadoras adelantaron que el programa incluirá ponencias e intercambio de conocimientos con especialistas de España, Colombia y México, todos de acceso gratuito para el público. Asimismo, se contempla habilitar una zona de adopción responsable, con el objetivo de fomentar una cultura de respeto, cuidado y protección hacia los perros.

Las personas interesadas pueden conocer el programa completo, inscribirse o solicitar más información a través de la página oficial de Facebook de Copa Monarca.