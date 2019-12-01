Choque vehicular en la autopista Morelia-Salamanca, deja una persona sin vida y tres heridos

Choque vehicular en la autopista Morelia-Salamanca, deja una persona sin vida y tres heridos
Choque vehicular en la autopista Morelia-Salamanca, deja una persona sin vida y tres heridos
Choque vehicular en la autopista Morelia-Salamanca, deja una persona sin vida y tres heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 15:57:07
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Cuitzeo, Michoacán, a 7 de julio de 2026.- Un saldo de una persona muerta y tres heridas, fue el que dejó el choque de dos vehículos, hechos registrados en la autopista Morelia-Salamanca, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 32 de la referida, carretera se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a tres personas que estaban heridas, además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior al sitio acudieron elementos de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, e iniciaron las indagatorias que el caso amerita.

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