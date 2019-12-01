Ciudadano con problemas respiratorios en Morelia, Michoacán es auxiliado por la GC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 14:22:36

Morelia, Michoacán, a 7 de julio 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) apoyaron a un hombre que presentó problemas respiratorios, mismo que fue trasladado a un hospital para su atención y valoración médica; hecho suscitado en la capital michoacana.

Sobre el particular se informó que agentes de Seguridad Vial de la Guardia Civil realizaban labores preventivas en la avenida Francisco I. Madero a la altura de la colonia Tres Puentes, lugar donde una persona de 31 años de edad que conducía un vehículo en la zona, requirió el apoyo de los uniformados.

Al brindar el auxilio, el personal de vialidad estatal trasladó de forma urgente al afectado a un hospital cercano, ya que este refirió tener dificultades para respirar, logrando así que fuera atendido rápidamente por especialistas de la salud.

La SSP se mantiene cercana a la población para atender cualquier llamado de emergencia. Para solicitar el apoyo de una ambulancia o unidades de rescate, la línea 911 se encuentra disponible las 24 horas del día.