Atlanta, Estados Unidos, 7 de julio de 2026.- Después de que la selección de Argentina eliminara a Egipto de la justa mundialista, el director técnico del combinado egipcio, Hossam Hassan, aseguró que su equipo fue superior a los campeones del mundo, pero afirmó que “factores externos” influyeron en el resultado final.

La Selección de Egipto tuvo un destacado primer tiempo, en el que anotó dos goles, sin embargo, en la segunda mitad, Argentina logró igualar el marcador con un penalti a su favor. De acuerdo con Hassan, antes de esa jugada se cometió una falta sobre un futbolista egipcio que no fue señalada por el árbitro central ni revisada por el VAR.

“Diré lo que pienso sin importar las consecuencias. Este fue claramente un partido amañado y todo el mundo lo vio. Y quiero decir una cosa más: si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a venir y participar?”, señaló el director técnico egipcio.

Asimismo, Hossam Hassan afirmó que no continuará viendo ningún partido del torneo internacional de fútbol, aunque dijo sentirse muy orgulloso de ser africano, de ser árabe y del desempeño de sus jugadores.