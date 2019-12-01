Avanza mantenimiento del teleférico de Uruapan; operará con normalidad a partir del 12 de julio

Avanza mantenimiento del teleférico de Uruapan; operará con normalidad a partir del 12 de julio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 14:40:20
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Morelia, Michoacán, 7 de julio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) informa que comenzó la segunda etapa del mantenimiento en el teleférico de Uruapan, la cual comprende trabajos en las estaciones Boulevard Industrial (en un sentido), Presidencia, Centro y Parque Nacional, por lo que permanecerán cerradas hasta el 11 de julio.

Por su parte, el tramo de las estaciones Hospital y Boulevard Industrial ya opera de manera regular desde este lunes. Se prevé que el servicio se reanude por completo el próximo 12 de julio, una vez concluidos los trabajos de este mantenimiento programado, el cual se realiza de manera escalonada para asegurar el adecuado funcionamiento del transporte.

La titular de la Sedum, María Elena Huerta, destacó que durante esta segunda fase se realizan labores especializadas como el recorte del cable portador de la segunda sección, la lubricación de las pinzas de las cabinas, el ajuste de brazos mecánicos, así como la limpieza integral de estaciones y cabinas, acciones fundamentales para mantener las condiciones óptimas de operación del sistema.

La dependencia reiteró que este mantenimiento preventivo forma parte del programa permanente de conservación del teleférico y se ejecuta conforme a las especificaciones técnicas del fabricante, con el propósito de garantizar un servicio seguro, eficiente y confiable para las y los usuarios.

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