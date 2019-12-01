Fallece niño de 12 años durante su fiesta de graduación en Sonora; Fiscalía investiga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 16:24:06

Guamúchil, Sonora, a 7 de julio de 2026.- Lo que debía ser una celebración por el fin de su etapa escolar terminó en tragedia. Un adolescente de 12 años perdió la vida la noche del 6 de julio luego de ser encontrado inconsciente dentro de una alberca durante su fiesta de graduación, en un centro recreativo del municipio de Guamúchil, Sonora.

La víctima fue identificada como Brandon Amisaday, quien convivía con familiares, amigos y compañeros cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, en un momento de la celebración el menor fue localizado inconsciente dentro de la alberca, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio y trasladaron al adolescente al Hospital General de Zona No. 30 del IMSS, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación; sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Ante lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado de Sonora inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso del menor y determinar las posibles responsabilidades.