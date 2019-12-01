Dictan prisión preventiva a presunto responsable de privar de la vida a su hermano en Nuevo Urecho, Michoacán

Apatzingán, Michoacán, a 7 de julio de 2026.- Un Juez de Control determinó la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de Misael “N”, por su posible relación en el delito de homicidio en razón de parentesco, cometido en agravio de su hermano, en el municipio de Nuevo Urecho.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones se logró establecer que el pasado 19 de junio, Noé “N” se encontraba en el área de corrales del rancho familiar realizando labores de ordeña, lugar al que arribó Misael “N”, quien accionó en su contra un arma de fuego ocasionándole una lesión que le provocó la muerte.

Al percatarse de lo sucedido, trabajadores del rancho se aproximaron al lugar, momento en el que Misael “N” intentaba darse a la fuga; sin embargo, fue retenido y posteriormente entregado a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes lo pusieron a disposición de la Fiscalía Regional de Apatzingán.

Por estos hechos se inició la correspondiente Carpeta de Investigación, en la que fueron recabados datos de prueba de la posible participación de Misael “N”, quien fue presentado ante el Juez de Control. Tras valorar los datos expuestos por el agente del Ministerio Público, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso, le impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.