Aspirantes no seleccionados en Normales, con pase directo a 18 universidades en Michoacán

Morelia, Michoacán, 7 de julio de 2026.- Las y los sustentantes que no resultaron seleccionados en el examen Ceneval de ingreso a las Escuelas Normales Oficiales de Michoacán tienen la oportunidad de incorporarse de manera directa a 18 instituciones públicas de educación superior del estado, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem). La medida busca garantizar que las y los jóvenes no detengan su proyecto educativo y pueda continuar su formación profesional.

Las instituciones que ofrecen esta alternativa son los institutos tecnológicos superiores de Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Coalcomán, Huetamo, Los Reyes, Pátzcuaro, Purhépecha, Puruándiro, Tacámbaro, Uruapan y Estudios Superiores de Zamora; además del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos" (Imced), las universidades tecnológicas de Morelia y del Oriente de Michoacán, la Universidad de La Ciénega, la Universidad Intercultural Indígena, y las universidades politécnicas de Uruapan y de Lázaro Cárdenas.

La directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, destacó que esta estrategia refrenda el compromiso del Gobierno estatal con el derecho a la educación superior, al brindar alternativas reales para que las y los jóvenes continúen construyendo su proyecto de vida. Señaló que el proceso de admisión a las Escuelas Normales se desarrolló con transparencia, legalidad y pleno respeto al mérito académico, por lo que ahora corresponde ofrecer nuevas oportunidades de formación a quienes no obtuvieron un espacio en las instituciones normalistas.

Invitó a las y los interesados a consultar la oferta educativa y los requisitos de inscripción de cada institución para realizar oportunamente su proceso de ingreso. Subrayó que el pase directo les permitirá incorporarse sin presentar un nuevo examen de admisión, atendiendo únicamente los procedimientos administrativos que establezca cada universidad o tecnológico.

Recalcó que estas instituciones cuentan con una amplia oferta académica en distintas áreas del conocimiento, la cual puede consultarse a través del micrositio del Iemsysem: iemsysem.michoacan.gob.mx/oferta-educativa