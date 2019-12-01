Plan Michoacán quedó en promesas; la inseguridad sigue golpeando a las familias: Armando Tejeda

Ciudad de México, 07 de julio de 2026.- Michoacán sigue enfrentando una grave crisis de inseguridad, violencia, desapariciones y desplazamientos forzados, mientras que el denominado Plan Michoacán presentando hace ocho meses, quedó únicamente en el discurso, sin resultados tangibles para las familias, evidenció Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), al referirse a la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad.

Enfatizó que los recorridos que realizó la mandataria durante el fin de semana tuvieron un carácter meramente protocolario y turístico, al limitarse a municipios como Morelia, Cherán, Pátzcuaro y Quiroga, sin acudir a las regiones donde la violencia mantiene en constante riesgo a la población.

“Vuelve la presidenta a Michoacán, se paseó por Morelia, Cherán, Pátzcuaro y Quiroga, pero no la vemos en tierra caliente, en las zonas donde hay mayor necesidad, donde la inseguridad no cesa, donde las familias necesitan respuestas urgentes y resultados concretos”.

Tejeda Cid advirtió que el gobierno federal parece estar más concentrado en los procesos internos de Morena y en la definición de sus próximas candidaturas que en atender la situación de violencia que enfrenta el estado.

“La visita a Michoacán de la presidenta de la República parece estar más alineada al tema electoral interno de Morena, a respaldar a su candidato. La inseguridad sigue lastimando a las familias; continúan los homicidios, extorsiones, los desplazamientos forzados continúan. El Plan Michoacán quedó como un anuncio lleno de esperanza pero sin práctica, sin seguimiento y sin evaluación”.

El diputado federal lamentó que la violencia en la entidad y el dolor de cientos de familias, se utilice como bandera política, sin implementar estrategias integrales que den resultados de fondo, con objetivos claros, evaluaciones que transparenten los avances y que permitan recuperar la paz.

Armando Tejeda recordó que el PAN propuso la creación e instalación de una Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para dar cauce institucional, legislativo y de supervisión a una estrategia específica para la entidad, sin que haya sido dictaminada aún por la Cámara de Diputados.