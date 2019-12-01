Michoacán proyectará su riqueza cultural y natural a través de la señal internacional de ¡HOLA! TV

Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- Los paisajes cautivadores, las tradiciones de gran identidad y la calidez humana de Michoacán se proyectarán a nivel internacional a través de la señal de Viaja x México, programa del canal español ¡HOLA! TV. Esta producción invita a descubrir la riqueza cultural, natural y gastronómica que hace del estado un destino extraordinario, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

Conducido por Christian Carabias, el equipo de producción recorrió el pasado agosto los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Salvador Escalante y Tzintzuntzan, para mostrar experiencias que conectan a las y los visitantes con la historia, las comunidades y la esencia de Michoacán.

El recorrido incluyó la arquitectura y la vida de Morelia, las calles llenas de historia de Pátzcuaro, el amanecer junto a los pescadores del lago frente a Janitzio, la tradición artesanal del cobre en Santa Clara del Cobre, las experiencias de naturaleza y aventura en Zirahuén, y los sabores de la cocina tradicional purépecha en Tzintzuntzan.

El capítulo mostrará el rostro humano de Michoacán, es decir, las manos artesanas que transforman el cobre, las cocineras tradicionales que preservan las recetas heredadas de generación en generación, los pescadores que mantienen vivo su vínculo con el lago y las comunidades que comparten con orgullo sus costumbres y formas de vida. Son estas historias las que convierten cada visita en una experiencia auténtica y memorable.

Para concretar esta producción, la Sectur, a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), acompañó al equipo y facilitó la vinculación con los municipios participantes y las personas que compartieron sus conocimientos y experiencias ante las cámaras. Con ello, se fortalece la promoción de los destinos michoacanos y se amplía su proyección ante nuevas audiencias.

El estreno también representa una oportunidad para que las y los michoacanos redescubran la riqueza de su tierra y reconozcan el valor de quienes mantienen vivas sus tradiciones. El capítulo dedicado a Michoacán se transmitirá hoy, viernes 9 de octubre, a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, por ¡HOLA! TV, disponible en distintos sistemas de televisión de paga.