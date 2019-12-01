En Zinapécuaro, Michoacán detienen a un sujeto que traía una moto robada 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 08:55:08

Zinapécuaro, Michoacán, a 9 de octubre 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por personal de la Guardia Civil, se logró la detención de un sujeto que conducía una motocicleta con reporte de robo.

Al respecto se informó que agentes de la Guardia Civil llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la carretera Zinapécuaro-Acámbaro.

En un momento determinado detectaron una motocicleta que no tenía placa de circulación, situación por la que le marcaron el alto al conductor.

Fue al revisar los antecedentes del vehículo que se detectó que contaba con reporte de robo, por lo que junto con el conductor fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.