"Quizá comparta el premio con Trump", bromea la ganadora del Nobel de la Paz 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 10:48:45

Núremberg, Alemania, a 9 de octubre 2026.- La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026, ‘Navi’ Pillay, bromeó sobre la posibilidad de compartir el reconocimiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Muchas gracias, si aplauden un poco más quizás pueda compartir este premio con Trump. Siendo una abogada y jueza, aún quiero verificar esto”, dijo la jurista sudafricana durante un evento en Núremberg, Alemania.

La interacción de la jueza fue graba da y compartida en la red social X, por Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, quien celebró la decisión del Consejo de Oslo.

Además, destacó su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la justicia internacional.

Igualmente, Callamard consideró que Pillay representa una elección especialmente relevante en un momento de reiterados ataques contra la justicia internacional.

Por su parte, durante su intervención, la ganadora del Premio Nobel recordó su trabajo al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, desde la cual participó en la elaboración de un informe sobre la ofensiva israelí en Gaza.

“Lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza, en el que calificaba lo que está ocurriendo allí como genocidio”, afirmó la jurista.