Socavón se "traga" auto en Tlatelolco

Socavón se "traga" auto en Tlatelolco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 09:01:26
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Ciudad de México, a 9 de octubre 2026.- Un socavón se tragó un automóvil particular en la zona de Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró frente al Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Igualmente se mencionó que el conductor de la unidad circulaba sobre el Eje 2 Norte ‘Manuel González’ cuando el pavimento se hundió y en consecuencia el vehículo fue “tragado” por el suelo.

Momentos después llegó al lugar personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital que auxilió al conductor, quien no resultó lesionado: además delimitó el área del hundimiento.

El dueño de la unidad dañada indicó que fueron algunos testigos del hecho quienes lo ayudaron a salir.

Por su parte, las autoridades atribuyeron el socavón a las obras de drenaje del hospital del IMSS de la zona.

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