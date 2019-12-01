Estalla la crisis en el IMSS: Trabajadores llaman a paro nacional y comienzan a suspender consultas en 20 hospitales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 02:55:58

*La inconformidad llegó al límite. Tras el fracaso de las negociaciones con las autoridades, trabajadores del Seguro Social anunciaron un paro parcial que podría extenderse a hospitales y clínicas de todo México, poniendo en riesgo la continuidad de miles de consultas médicas.

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2026. — La tensión estalló en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Trabajadores inconformes anunciaron un paro nacional escalonado después de que una reunión de más de siete horas con autoridades federales terminara sin acuerdos.

Lo que comenzó como una exigencia de mejores salarios y condiciones laborales se ha convertido en un conflicto que amenaza con afectar directamente a miles de derechohabientes que diariamente dependen de los servicios del Seguro Social.

Durante la noche del jueves 8 de octubre, manifestantes se concentraron frente a las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma, donde expresaron su rechazo a la propuesta salarial y advirtieron que las protestas podrían extenderse a distintas unidades médicas del país.

De acuerdo con declaraciones de representantes de los trabajadores, al menos 20 unidades médicas ya registraban interrupciones escalonadas de actividades, aunque esta cifra no ha sido confirmada de manera independiente como cierres totales.

Alerta en hospitales y clínicas: Comienzan las suspensiones

Uno de los puntos que más preocupación ha generado es el anuncio de suspensiones parciales de consulta externa en hospitales de alta especialidad y Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Entre las instalaciones donde se han reportado afectaciones se encuentra el Centro Médico Nacional La Raza, en Ciudad de México.

La posibilidad de que más unidades se sumen al movimiento ha encendido las alarmas entre derechohabientes que tienen consultas, estudios y procedimientos programados.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de una suspensión generalizada en todas las clínicas y hospitales del IMSS.

Los convocantes han señalado que los servicios de urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y atención indispensable deben mantenerse en funcionamiento.

El aumento salarial que desató la inconformidad

El conflicto tiene como uno de sus principales detonantes la propuesta de incremento salarial directo del 2.9%, considerada insuficiente por los trabajadores inconformes, quienes exigen un aumento del 10%.

Pero las exigencias no terminan ahí.

Los manifestantes también denuncian escasez de medicamentos, falta de insumos médicos, equipos insuficientes, sobrecarga laboral, déficit de personal y problemas relacionados con las pensiones y jubilaciones.

Aseguran que estas condiciones no solamente perjudican a médicos, enfermeras y trabajadores administrativos, sino que también repercuten en la calidad de la atención que reciben los pacientes.

Fracasan las negociaciones y crece la amenaza de paro

Después de varias horas de diálogo sin resultados satisfactorios, representantes del movimiento anunciaron nuevas acciones de protesta y la posibilidad de ampliar las suspensiones de actividades.

La Secretaría de Gobernación manifestó disposición para continuar el diálogo, mientras los trabajadores inconformes insistieron en que sus demandas deben recibir respuestas concretas.

El conflicto ocurre además en vísperas de una consulta sindical prevista para el próximo 14 de octubre, en la que se someterá a votación la propuesta salarial.

Esta fecha podría convertirse en un momento decisivo para el futuro de las negociaciones.

Miles de derechohabientes, ante la incertidumbre

La suspensión de consultas externas representa una preocupación para quienes esperan atención médica especializada, seguimiento de enfermedades crónicas, estudios de diagnóstico o procedimientos programados.

Aunque los trabajadores han manifestado su intención de mantener los servicios esenciales, cualquier ampliación del paro podría ocasionar retrasos y reprogramaciones.

Por ello, se recomienda a los derechohabientes confirmar directamente con sus unidades médicas la continuidad de sus citas y tratamientos.

El IMSS enfrenta horas decisivas

Mientras trabajadores y autoridades mantienen posiciones encontradas, crece la incertidumbre sobre el alcance que podrían tener las movilizaciones.

El conflicto ha puesto nuevamente en el centro del debate las condiciones laborales, el abastecimiento de medicamentos, la infraestructura hospitalaria y la capacidad de atención del sistema de seguridad social.

La pregunta ahora es si las autoridades lograrán alcanzar un acuerdo antes de que las suspensiones se extiendan a más unidades médicas.

La exigencia es clara: salarios dignos, hospitales abastecidos y un IMSS que responda a las necesidades de trabajadores y derechohabientes.