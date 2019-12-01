Certifican la autenticidad de las esferas de vidrio soplado de Tlalpujahua

Certifican la autenticidad de las esferas de vidrio soplado de Tlalpujahua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 08:19:27
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Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- Con la entrega de constancias de certificación de la Indicación Geográfica “Esferas de Vidrio Soplado de Tlalpujahua” a 54 artesanas y artesanos, el Gobierno de Michoacán fortalece la autenticidad artesanal en esta región del estado, luego de que las y los beneficiarios acreditaran las especificaciones de esta emblemática producción, amparada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
 
Por su parte, el director general de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), Cástor Estrada Robles, detalló que este logro es resultado de un riguroso trabajo de campo. Explicó que el proceso incluyó visitas directas a los talleres de las y los creadores, así como una evaluación de sus procesos y productos para asegurar que cumplan con los estándares oficiales de origen y calidad.
 
Añadió que, de manera complementaria, se integró el Comité Local de Preservación, mecanismo de participación de la comunidad que contribuirá al seguimiento, protección y preservación de esta expresión artesanal. Con ello, Casart consolida el trabajo conjunto con las y los artesanos para salvaguardar los conocimientos, técnicas y características que dan identidad a las tradicionales esferas de vidrio soplado de Tlalpujahua.
 
La entrega de las certificaciones se realizó en el marco del inicio de la 27 Feria de la Esfera de Tlalpujahua, donde más de 650 talleres artesanales ofrecen al público una amplia variedad de piezas elaboradas con técnicas tradicionales. Esto representa un paso significativo para reconocer el trabajo de las familias artesanas y preservar una tradición que distingue a Tlalpujahua y proyecta la riqueza artesanal de Michoacán a nivel nacional.

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