PC estatal llama a extremar precauciones ante lluvias por huracán “Simon”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 09:39:17

Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) exhorta a la población a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias torrenciales en Michoacán, asociadas al huracán “Simon”, que podría intensificarse rápidamente hasta alcanzar la categoría de huracán mayor mientras se aproxima a las costas del occidente de México.

PC estatal mantiene monitoreo permanente de la trayectoria e intensidad del fenómeno, así como vigilancia de las condiciones meteorológicas, con el objetivo de identificar posibles riesgos y coordinar acciones preventivas ante cualquier eventualidad que pudiera afectar a la población.

Debido a las lluvias previstas, existe riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones, encharcamientos y deslaves, por lo que se recomienda evitar cruzar corrientes de agua, no transitar por zonas inundadas y extremar precauciones al conducir, especialmente en carreteras y zonas serranas.

A las familias que habitan en zonas propensas a inundaciones se les recomienda mantener preparada su mochila de emergencia, identificar rutas de evacuación y ubicar el refugio temporal más cercano. En las zonas costeras, se pide evitar acercarse al mar y mantenerse alejados de playas, escolleras, muelles y desembocaduras.

PC estatal continuará con la vigilancia y el seguimiento puntual del huracán “Simon”, ante posibles cambios en su intensidad y trayectoria. Se exhorta a la ciudadanía a no bajar la guardia, mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. Ante cualquier emergencia, llamar al 911.