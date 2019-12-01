Tras cateos en Morelia, Michoacán detienen a seis personas, tres menores entre ellos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 09:51:12

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre 2026.- Como resultado de la cumplimentación de cuatro órdenes de cateo contra el narcomenudeo, arrojaron como resultado seis personas detenidas y el aseguramiento de metanfetamina, marihuana y diversos indicios.

Sobre el particular se informó que dichas diligencias estuvieron a cargo de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, en seguimiento a investigaciones sobre posibles actividades de comercialización de drogas.

En la colonia José María Morelos fueron detenidos Sergio Valentín “N”, alias “El Gato”, de 19 años; Maraya Michel “N”, alias “La Maraya”, de 26; y Julio César “N”, alias “El Chaparro”, de 28. En el inmueble se localizó metanfetamina.

En La Solidaridad, las autoridades también aseguraron dicha sustancia y aprehendieron a Mario Iván “N”, alias “El Negro”, de 25 años.

Por otra parte, en La Colina fue detenida María Eugenia “N”, de 62 años. Durante la intervención se encontraron metanfetamina, marihuana, un teléfono celular y otros objetos de interés para las indagatorias.

En Lucio Cabañas, los agentes intervinieron otro domicilio, donde se detuvo a Rubén “N”, de 55 años. Ahí fueron incautadas metanfetamina y marihuana, un dispositivo móvil, una libreta y dinero en efectivo.

Las personas detenidas y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.