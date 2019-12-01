El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa acciones relevantes del 8 de octubre de 2026

Ciudad de México, a 9 de octubre 2026.- El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 8 de octubre de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.



CHIHUAHUA:

-En Ciudad Juárez, elementos de Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN) catearon un inmueble donde detuvieron a dos personas, aseguraron cuatro cargadores, 81 cartuchos, dos vehículos y equipo electrónico.



-En Cuauhtémoc, elementos de FGR, SSPC y Ejército Mexicano catearon un inmueble donde aseguraron 30 kilos de cocaína.



GUANAJUATO:

-En Valle de Santiago, en la localidad La Isla, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a dos personas, les aseguraron 55 cartuchos, diversas dosis de metanfetamina, marihuana y una motocicleta.



PUEBLA:

-En Zacatlán, en la localidad Tomatlán, elementos de Marina, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a un sujeto identificado como objetivo prioritario, le aseguraron un arma corta, 3 millones de pesos, tres celulares y un radio.



TABASCO:

-En Centro, elementos de SSPC, FGR, Ejército Mexicano, Marina, Fiscalía y Policía Estatal ejecutaron cuatro cateos donde aseguraron dosis de droga, armamento, equipos tecnológicos y un inmueble utilizado como centro de vigilancia clandestino equipado con aproximadamente 120 cámaras en diversas colonias.



TAMAULIPAS:

-En Río Bravo, en el canal Anzaldúas, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron dos armas largas, ocho cargadores, 225 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas, 48 ponchallantas y un vehículo.