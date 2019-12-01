Michoacán prepara recorridos y festejos para la Noche de Muertos

Michoacán prepara recorridos y festejos para la Noche de Muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 19:54:57
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Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- Las tradiciones de Michoacán serán protagonistas durante los próximos días con cientos de actividades por la Noche de Muertos. Para esta temporada se anunciaron más de 700 eventos en diferentes puntos del estado, con celebraciones que se extenderán hasta los primeros días de noviembre.

Quienes visiten la entidad podrán encontrar ofrendas, recorridos por panteones, desfiles de catrinas y exposiciones de artesanías. También habrá propuestas gastronómicas que permitirán conocer parte de las costumbres que las comunidades conservan durante estas fechas.

En Capula, la Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina continuará hasta el 3 de noviembre. Por su parte, Uruapan inició el Festival de las Velas este 24 de octubre, una celebración que forma parte de las actividades programadas para esta temporada.

La agenda también incluye el Desfile de Catrinas y Catrines en el Centro Histórico de Morelia, previsto para el 1 de noviembre, además de festejos en lugares como Santa Fe de la Laguna, Tacámbaro, Zitácuaro y Tangancícuaro.

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