EEUU busca que sus agentes participen en operativos contra crimen organizado en México

EEUU busca que sus agentes participen en operativos contra crimen organizado en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 14:49:15
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Nueva York, Estados Unidos, a 24 de octubre 2026.- El gobierno de Estados Unidos, busca que agentes de sus instituciones de seguridad participen en los operativos contra el crimen organizado en territorio mexicano, de acuerdo con información de The New York Times (NYT).

La publicación marca que la propuesta forma parte de una estrategia de Washington para ampliar la cooperación bilateral en materia de seguridad y fortalecer las acciones contra los cárteles de la droga.

Igualmente, el trabajo del diario neoyorquino indicó que funcionarios estadounidenses entregaron un memorando al Gobierno mexicano en el que se plantean distintas áreas en las que les gustaría tener mayor participación.

En el texto se menciona que, además de participar en las operaciones de seguridad, EEUU propone un incremento en el intercambio de inteligencia entre ambos países.

Por otra parte, el NYT sostiene que la administración del presidente Donald Trump busca obtener avances visibles en materia de seguridad antes de las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre.

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