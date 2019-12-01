En LC, Michoacán la FGE realiza destrucción de narcóticos

En LC, Michoacán la FGE realiza destrucción de narcóticos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 13:40:22
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Morelia, Michoacán, a 24 de octubre 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) llevaron a cabo una jornada de destrucción de narcóticos en el municipio de Lázaro Cárdenas, como parte de las acciones para garantizar su adecuada disposición final, con apego a la normatividad vigente.

El procedimiento estuvo a cargo de la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, conforme a los lineamientos y mecanismos de control para asegurar la legalidad y transparencia de estas actividades.

En representación del encargado del Despacho de la FGE, Israel Vega Rodríguez, acudió la Vicefiscal de Operaciones y Coordinación Territorial, Adriana Elizabeth López Hidalgo. También estuvieron presentes el Fiscal Regional, Jaime Mendoza Guzmán, así como integrantes de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y del Órgano Interno de Control.

En las labores participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía de Investigación (PDI), personal de la Dirección de Bodega de Evidencias y de Protección Civil, quienes verificaron el desarrollo de la diligencia en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

La destrucción se realizó bajo las medidas de seguridad correspondientes y concluyó sin incidentes, como parte del compromiso de la FGE con el combate al narcomenudeo, en coordinación con autoridades federales y estatales, mediante procedimientos transparentes y en estricto apego a la ley.

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