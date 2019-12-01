Observatorio de Seguridad Humana reporta repunte de homicidios y extorsión en Apatzingán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 15:38:32

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- La violencia homicida en Apatzingán aumentó 36% durante el último trimestre, mientras que las denuncias ciudadanas por extorsión crecieron al menos 30%, de acuerdo con un documento del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el escrito, fechado el 24 de octubre y titulado “Otros datos sobre el estado de la seguridad en el municipio de Apatzingán”, el organismo solicitó una audiencia con la mandataria y expuso datos sobre homicidios, explosivos, desplazamiento, desapariciones, suspensión de clases y reclutamiento forzado de menores.

El Observatorio señaló que el repunte de homicidios contrasta con la tendencia nacional y mencionó un aumento de ejecuciones en domicilios y hallazgos de restos humanos con heridas compatibles con explosivos. Añadió que los eventos explosivos con víctimas registrados durante 2026 casi igualan el acumulado de esos sucesos entre enero de 2022 y diciembre de 2025.

Según el documento, 66% de los primeros 25 eventos de este tipo ocurridos durante 2025 se registraron en Apatzingán.

El informe también ubica al municipio en el quinto lugar estatal por proporción de hogares con al menos una persona desplazada por inseguridad delictiva o violencia, con base en la EIC-INEGI. El organismo relaciona el aumento de la incidencia con la disputa por el control territorial y de las actividades productivas.

En materia de desapariciones, el documento identifica 2013, 2017 y 2024 como los años con más registros disponibles: 26, 38 y 55, respectivamente. También advierte que los grupos de edad más afectados son mujeres de 15 a 19 años y hombres de 20 a 24.

Sobre el impacto en la educación, el Observatorio reportó que, desde la instalación de Bases de Operaciones Interinstitucionales en planteles escolares, el número de escuelas con suspensión de clases aumentó 116%, con alrededor de 3 mil 250 estudiantes de nivel básico afectados.

El organismo afirmó además que la extorsión persiste en el sector limonero y en la venta de productos de primera necesidad. Señaló que entregó a las autoridades un directorio con 45 números telefónicos presuntamente usados para extorsionar, pero dijo no haber recibido información sobre las acciones institucionales emprendidas.

El documento alertó sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con el Observatorio, no hay cifras oficiales ni políticas públicas específicas para atender este fenómeno en el municipio.