Entra en vigor la “ley predialazo”; así podría afectar el pago de viviendas

Ciudad de México, 24 de octubre de 2026.- La llamada “ley predialazo” entró en vigor este sábado en México con el objetivo de modernizar y unificar la información sobre casas, terrenos y otras propiedades. Aunque la nueva legislación no establece un aumento directo al impuesto predial, los cambios en el valor catastral de los inmuebles podrían modificar lo que pagan algunos propietarios.

El decreto fue publicado el viernes 23 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), luego de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La reforma busca mejorar los registros de propiedades y facilitar el intercambio de información entre las autoridades federales, estatales y municipales.

Uno de los puntos que generó preocupación durante la discusión fue la posibilidad de que el predial aumente hasta 100%. Sin embargo, esa cifra corresponde a una estimación del asesor inmobiliario Fernando Soto, no a un incremento establecido por la ley. El monto dependerá de las actualizaciones catastrales y de las reglas fiscales que se apliquen en cada municipio o entidad.

Entre los cambios previstos están la creación de una clave única para identificar los inmuebles, la digitalización de trámites y la incorporación de herramientas para gestionar el pago del predial.

Las autoridades deberán avanzar en la implementación de estas medidas durante los próximos meses, con el objetivo de poner en operación las plataformas previstas para enero de 2027. Por ello, los propietarios deberán revisar las disposiciones de su localidad para conocer si habrá cambios en el cobro de este impuesto.