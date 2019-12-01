Balacera contra policías en Michoacán: Desatan ataque armado durante operativo de seguridad en Indaparapeo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 00:31:22

Indaparapeo, Mich., a 24 de octubre de 2026.— La violencia volvió a hacerse presente en Michoacán este viernes. Momentos de máxima tensión se vivieron en el municipio de Indaparapeo, luego de que elementos de la Policía Municipal fueran blanco de un ataque a balazos mientras participaban en un operativo intermunicipal de vigilancia y seguridad.

De acuerdo con la información disponible, los uniformados realizaban labores preventivas como parte de una estrategia coordinada entre corporaciones municipales cuando fueron sorprendidos por una agresión armada, lo que provocó que respondieran al fuego para repeler el ataque.

Pese a la gravedad de la agresión, los primeros reportes indican que ninguno de los elementos policiales resultó lesionado ni perdió la vida durante el intercambio de disparos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el punto exacto donde ocurrió el enfrentamiento, ni se ha informado sobre personas detenidas o posibles bajas entre los agresores.

Tras el ataque, se mantiene un despliegue de seguridad encabezado por la Guardia Civil, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal de la Fiscalía General del estado de Michoacán y corporaciones policiales de municipios de la región.